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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۰۷

استاندار تهران:

انتخابات در استان تهران تا ساعت ۲۳ تمدید شد

انتخابات در استان تهران تا ساعت ۲۳ تمدید شد

استاندار تهران گفت: انتخابات تا ساعت ۲۳در استان تهران تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشمی در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری انتخابات را تا ساعت ۲۳ تمدید کرد.

هاشمی همچنین افزود: کسانی که در شعب حضور دارند آراءشان اخذ می شود و تا ساعت ۲۴ از افراد داخل شعب رای گیری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: بعد از ساعت ۲۴ شمارش آرا را آغاز می کنیم و با تفاهمی که با هیئت نظارت استان تهران داشته ایم امیدواریم که یک شمارش خوبی داشته باشیم تا حق الناس حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اطلاعیه پیشین اختیار تمدید مدت اخذ رای مازاد در زمان اعلام شده به استانداران با هماهنگی هیات نظارت تفویض شده بود.

 

کد مطلب 3566931
سیامک صدیقی

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