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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۲۱

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی:

افزون بر یک میلیون نفر در مشهد پای صندوق های رای حاضر شدند

افزون بر یک میلیون نفر در مشهد پای صندوق های رای حاضر شدند

مشهد- سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: آمار حضور مردم مشهد از مرز یک میلیون و 100 هزار نفر گذشت و همچنان ازدحام در مقابل بسیاری از صندوق های رای ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات خراسان رضوی سخنگوی ستاد انتخابات استان اظهار کرد: تا ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه آمار شرکت مردم در مشهد  از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر گذشت.

امیر پور مهدی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران اعلام کرد:‌ در سطح استان نیز میزان مشارکت مردم در انتخابات دو میلیون و ۲۵۰ هزار و ۵۰۵ نفر تا ساعت ۲۰ و ۴۰ دقیقه گزارش شد.

زمان راگیری در مناطق شهری تمدید شد

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی همچنین از تمدید زمان رای گیری در مراکز شهری تا ساعت ۲۳ خبر داد و گفت: در شعب روستایی زمان رای گیری مقارن ساعت ۲۲ به اتمام رسید.

امیر پورمهدی با اشاره به پایان رای گیری تا ساعت ۲۲ در تمام شعب روستایی گفت: در ساعت ۲۲ درهای تمامی مراکز شعب روستایی بسته شده و شمارش آرا این مراکز همزمان با مراکز شهری پس از پایان رای گیری در تمام استان به صورت همزمان آغاز می شود.

کد مطلب 3566932

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