روز تاریخی در مازندران رقم زده شد/ مدارس فردا تعطیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی دقایقی قبل در نشست با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات مازندران با تقدیر از همت بلند مردم مازندران در انتخابات هفتم اسفندماه گفت: هر وقت نیاز به حضور مجاهدانه و صبورانه مردم استان بود به صحنه آمدند و امروز نیز یک روز تاریخی در استان رقم‌زده شده است.

وی با اشاره به تمدید دومرحله‌ای انتخابات در استان گفت: ساعت ۲۲ شب زمان رسمی رای گیری در استان به پایان رسید اما تصمیم بر آن شد تا همه آنهایی که در حوزه‌های انتخابیه مشغول رأی دادن هستند بتوانند آرایشان را صندوق بیندازند.

یونسی ادامه داد: میزان مشارکت مردم در استان به بیش از ۷۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این میزان افزایش یابد و در برخی از شهرستان ها شاهد حضور 90 درصدی واجدان شرایط در صندوق های رای بودیم.

وی افزود: این حماسه نشان می دهد که مردم نسبت به سرنوشت خود احساس دین می کنند و در روز تعطیل عاشقانه پای صندوق های رای شرکت کردند و چنین مردمی شایستگی خدمت صادقانه وبیشتر هستند.

یونسی تصریح کرد: بار دیگری جلوه ای از همدلی و وحدت ایران عزیز به رخ جهانیان کشیده شده است و باید دستمریزاد به مردم ایران و استان بگوییم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه انتخابات در بالاترین حد ممکن برگزار شد گفت: کار شمارش آرا پس از اتمام رای گیری از افراد باقیمانده در حوزه های انتخابیه آغاز می شود و هر حوزه نتیجه انتخاب آرا را در قالب صورتجلسه ای تنظیم و به مرکز استان و سپس به استانداری اعلام می شود.

رئیس ستاد انتخابات مازندران بابیان اینکه مدارس استان فردا دایر است درباره نحوه شمارش و نتایج آرا گفت: به‌محض پایان رأی‌گیری، شمارش آرا انجام می‌شود و طبق مؤلفه‌های قانونی میزان تعرفه مصرف‌شده و آرای اخذشده اعلام می‌شود.

بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر در مازندران واجد شرایط رای دادن هستند و ۱۲ منتخب مجلس و چهار منتخب خبرگان رهبری را معرفی می کنند.