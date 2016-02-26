مشارکت بالای مردم ایران در انتخابات نشان علاقه به نظام سیاسی است

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: زمان رأی‌گیری برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با درخواست وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان تا ساعت ۲۳ امشب تمدید شده است؛ خبرهای دریافتی حاکی از مشارکت گسترده مردم و صف‌های طولانی در سطح شهرها و کلانشهرهاست.

استفن لندمن نظریه پرداز آمریکایی در پاسخ به این سوال که حضور گسترده مردم ایران در پای صندوق های رای چه معنایی دارد گفت: مشارکت گسترده مردم ایران قبل از اینکه نشانه چیزی باشد بیانگر علاقمندی سیاسی آنها به نظام سیاسی است.

وی در ادامه گفت: من مطمئن هستم که ایرانی ها بعد از لغو تحریم های بین المللی خواستار بهره مند شدن از این لغو تحریم ها هستند. شاید رای امروز مردم نشانه این خواسته آنها باشد هر چند آنها هنوز با ادامه خصومت های دیرینه واشنگتن مواجه هستند.

دانش آموخته دانشگاه هاروارد در ادامه تصریح کرد: واشنگتن همواره خواستار این است که حکومت های وابسته دست نشانده را جایگزین دولت های مستقل کند.

وی در ادامه با اشاره به خصومت های احتمالی رئیس جمهور بعدی آمریکا علیه ایران گفت: من نگران هستم که بعد از اوباما تندروی جمهوری خواهی مثل دونالد ترامپ یا تندرویی مثل هیلاری کلینتون روی کار آید.

وی افزود: ترامپ معتقد است ایرانی ها در مذاکرات هسته ای ما را تحمیق کرده اند. من نمی دانم معنی این جمله در صورتی که وی پیروز شود چه خواهد بود.

لندمن با اشاره به سیاست های افراطی و رجزخوانی های انتخاباتی نئو محافظه کاران گفت: من نگران جنگ های دائمی نئومحافظه کاران دیوانه علیه بشریت هستم. من فکر می کنم آنها با استفاده از داعش و دیگر تروریست ها علیه سوریه جنگ راه بیاندازد. توافق آمریکا و روسیه هم برای پایان خصومت ها در سوریه هم چیزی را تغییر نخواهد داد.