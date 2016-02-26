انتخابات در استان بوشهر تا ساعت ۲۳ تمدید شد/فردا مدارس تعطیل نیست

سید اسماعیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه اختیار تمدید انتخابات در استان‌ها بر عهده استانداران قرار گرفته است، با تصمیم استاندار بوشهر انتخابات در استان بوشهر تا ساعت ۲۳ تمدید شد.

وی اضافه کرد: انتخابات در همه حوزه‌های انتخابیه و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان تمدید شده است.

جانشین ستاد انتخابات استان بوشهر در ارتباط با تخلفات انتخاباتی نیز گفت: خوشبختانه انتخابات در استان بوشهر به شکل مطلوبی برگزار شده است و تخلفات آنچنانی که تاثیرگذار باشد گزارش نشده است.

وی ادامه داد: مردم نیز گزارشاتی را به ستاد انتخابات استان فرستاده‌اند و اگر تخلفی هم بوده است، نسبت به برخورد با آن و جلوگیری از ادامه آن اقدام شده است.

موسوی افزود: اعلام نتایج شمارش آرا بر عهده ستاد انتخابات استان و همچنین فرمانداران است و به همه توصیه می‌کنیم که از پیش‌بینی و اعلام نتایج تائید نشده پرهیز کنند.

وی در مورد تعطیلی مدارس استان بوشهر نیز گفت: هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و احتمالا تعطیلی مدارس را برای فردا در استان بوشهر نداشته باشیم.