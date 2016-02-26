شعب اخذ رأی ابتدا نسبت به شمارش آرای مجلس خبرگان رهبری اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور متن اطلاعیه شماره ۳۵ ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:

به آگاهی کلیه اعضای شعب اخذ رأی می‌رساند لازم است در خاتمه برای رأی‌گیری ابتدا صندوق‌های اخذ رأی هر دو انتخابات را باز نموده، برگه‌های رأی که اشتباهاً در صندوق دیگر ریخته شده را به صندوق مربوطه منتقل نمایید. بعد از این اقدام ابتدا شمارش آرا و تکمیل صورتجلسه انتخابات مجلس خبرگان رهبری (فرم شماره ۴۳) را به طور کامل انجام داده و سپس شمارش آرا با تکمیل جلسه انتخابات مجلس شورای اسلامی (فرم شماره ۷۱ الف) را انجام دهند.