به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه عربی «النشره» در پوشش اخبار مربوط به انتخابات هفتم اسفند کشورمان، به تمدید زمان رای گیری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در تهران برای چهارمین بار به دلیل حجم بالای مشارکت رای دهندگان اشاره نمود.

گفتنی است که استاندار تهران از تمدید مدت زمان رای‌ گیری تا ساعت ۲۳ امشب خبر داد. سید حسین هاشمی در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور اعلام کرده بود که مدت زمان اخذ رای تا ساعت ۲۳ امشب تمدید شده است که پایگاه عربی النشره نیز این خبر را پوشش داد.

این پایگاه پیش از این نیز در پوشش اخبار مربوط به انتخابات هفتم اسفند ایران نوشت: آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اولین رأی انتخابات را در صنوق های رأی انداخت.

النشره همچنین اعلام کرد که آیت الله خامنه ای پس از انداختن رأی خود در صندوق مردم ایران را به مشارکت گسترده در انتخابات دعوت کرد.