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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۰۹

پایان رای گیری انتخابات در خراسان جنوبی/ شمارش آرا آغاز شد

پایان رای گیری انتخابات در خراسان جنوبی/ شمارش آرا آغاز شد

بیرجند- با پایان رای گیری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان جنوبی، بلافاصله فرایند شمارش آرا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات مجلس دهم  و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری ساعت ۸ صبح روز جمعه هفتم اسفندماه در سراسر كشور آغاز شد و به علت حضور گسترده و پرشور مردم پای صندوق های اخذ رای در چهار مرحله و جمعا به مدت پنج ساعت در استان خراسان جنوبی تمدید شد.

بنابر اعلام علی جزندری دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی شمارش آرای مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس بلافاصله پس از پایان رای گیری آغاز می‌شود و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در چهار حوزه انتخابیه خراسان جنوبی شامل ۱۱ شهرستان و در ۶۰۶ شعبه اخذ رای انجام شد.

در این دوره از انتخابات ۵۹۸ هزار نفر در استان خراسان جنوبی واجد شرایط رای دادن بوده‌اند.

کد مطلب 3566956

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