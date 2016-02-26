مدارس هفت گانه مشهد روز شنبه تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در محل ستاد انتخابات خراسان رضوی، علیرضا رشیدیان شامگاه جمعه اظهار کرد: با توجه به تراکم مشهد در بحث انتخابات و اینکه بشترین تعداد شعب اخذ رای در مدارس آموزش و پرورش استقرار داشته و قریب به اتفاق متولیان را فرهنگیان استان تشکیل می دهند لذا فردا نواحی هفت گانه مشهد در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و عصر تعطیل است.

استاندار خراسان رضوی گفت:‌ تا ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه تعداد آرا ماخوذه در مشهد از یک میلیون و ۱۰۰ هزار رای در صندوق های ثابت گذشت این در حالی است که در انتخابات سال ۹۰ جمع آرا ماخوذه ۹۲۳ هزار و ۲۹۵ نفر بود.

وی تصریح کرد: تا حدود ۲۰ دقیقه قبل آمار ۹۷ درصد شعب اخذ رای که به سامانه متصل هستند از دو میلیون و ۶۰۰ هزار رای گذشت.

رشیدیان با تمدید زمان انتخابات تا ساعت ۲۳ در شهرهای استان گفت: احتمال تمدید اخذ رای در مشهد تا ساعت ۲۴ وجود دارد و پس از آن به هیچ وجه قابلیت تمدید ندارد.