خبرگزاری روسی از مشارکت بالا در انتخابات ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری روسی اسپوتنیک از مشارکت بالای مردم در انتخابات مجلس و خبرگان خبر داد.

این خبرگزاری روسی با استقرار در مراکز رای گیری در تهران نوشت: مردم ایران مشارکت بالایی در انتخابات داشته اند. به نوشته اسپوتنیک از ساعتهای اولیه مردم برای رأی دادن به نماینده های خود در مراکز رأی گیری حاضر شدند.

مقامات ایرانی اعلام کردند روز جمعه و در نخستین ساعات برگزاری انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان ایران تعداد مشارکت بالا بوده و تاکنون هیچ تخلفی ثبت نشده است.

یک مقام در این باره گفت: مشارکت نسبت به ابتدای روز در انتخابات های گذشته بالاتر بوده است.

شورای نگهبان قبل از انتخابات تنها ۱۵۹ نفر از نامزدها را تایید کرده بود.