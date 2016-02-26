مردم پیروز واقعی انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان جمعهشب در مسجد شکوهی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: صفهای طولانی مردم برای حضور در انتخابات، نشان از مشارکت گسترده است.
وی بابیان اینکه مردم حساسیت انتخابات را درک کردند، افزود: درحالیکه کشورهای همسایه شرایط ناامنی دارند اما ایران در امنیت کامل به سر میبرد و این امنیت به دلیل حضور مردم در عرصههای مختلف و حمایت از انقلاب اسلامی است.
فرماندار ساری با اشاره به اینکه مردم باوجود برخی مشکلات اما دل درگرو انقلاب دارند، گفت: مردم صادقانه به میدان آمدند و امیدواریم کسانی که انتخاب میشوند پاسخگوی شور و شوق مردم باشند.
رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه ساری و میاندورود بابیان اینکه در دوران پساتحریم شاهد اتفاقات بهتری در حوزه اقتصادی هستیم، تصریح کرد: میزان مشارکت مردم دیگر کشورها ۴۰ درصد است اما این آمار در کشور ما همواره بیش از ۶۰ درصد است.
حسین زادگان با اشاره به اینکه در جریان برگزاری انتخابات، فضای رقابتی خوبی را شاهد بودیم، ادامه داد: از نامزدهای انتخابات هم تشکر میکنیم چون نقش مؤثری درروند برگزاری انتخابات داشتند و مردم را نسبت به حضور در تعیین سرنوشت کشور، ترغیب کردند.
وی با تشکر از رسانهها، خاطرنشان کرد: رسانهها در این ایام فعالیتهای زیادی داشتند و مشوق حضور حداکثری مردم در انتخابات شدند.
فرماندار ساری بابیان اینکه در برخی از شبکههای مجازی بداخلاقیهایی را شاهد بودیم، اظهار کرد: امیدواریم به لحاظ قانونی، فضایی فراهم شود تا بتوانیم با این بداخلاقیها مبارزه کنیم چون فضای رقابتی خوبی داشتیم و میشد که این بداخلاقیها هم اتفاق نیفتد.
رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه ساری و میاندورود با اشاره به اینکه سازوکار قانونی در کشور بهگونهای است که اجازه بروز ناامنی و اختلال توسط هیچ گروهی را نمیدهد، گفت: همه باید ملزم به قانون باشیم و نتیجه انتخابات را بپذیریم چراکه درنهایت مردم پیروز انتخابات هستند و بیقانونی در هر بخشی که باشد موردپذیرش نیست.
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