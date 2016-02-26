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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۰۷

فرماندار گرگان:

صندوق رای به بیمارستان صیاد شیرازی گرگان نرسید

صندوق رای به بیمارستان صیاد شیرازی گرگان نرسید

گرگان- فرماندار گرگان گفت: صندوق رای به بیمارستان صیاد شیرازی گرگان نرسید.

یحیی خاکی با اعلام این خبر، به خبرنگار مهر گفت: در دو شعبه از شهر گرگان، تعرفه انتخاباتی کم آمده بود که با هماهنگی های انجام شده از سوی شعبه های دیگر تعرفه اضافی به دست آنها رسید.

وی اظهار کرد: ۳۶۰ هزار تعرفه انتخاباتی برای شهر گرگان چاپ شد که همراه صندوق های رای به شعبه ها ارسال شد.

وی تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده شعبه های بسته شده، باز شدند و افرادی که داخل بودند رای دادند.

خاکی بیان کرد: مسجد عسکریه گرگانپارس، مدرسه شاهد دختران، بیمارستان شهید صیاد شیرازی و مسجد قائم گرگانجدید از جمله مکان هایی بودند که درب آنها بسته شده بود.

وی ادامه داد: با تماسی که با این شعبه ها داشتیم، همه افراد حاضر در محل باید وارد مکان شوند و بعد از آن درب را ببندند تا مراحل انتهایی رای گیری انجام شود.

کد مطلب 3566960

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