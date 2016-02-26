شمارش آرا در دو حوزه انتخابیه بویین زهرا، آوج و تاکستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان، انتخابات در روستاهای استان و شهرستان بوئین زهرا، آوج و تاکستان به پایان رسیده و شمارش آرا در این مناطق اغاز شده است.

فرامرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رای گیری در حوزه انتخابیه قزوین البرز و آبیک در شعبات شهری تا ساعت ۲۳ امشب تمدید شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان قزوین افزود: در حال حاضر رای گیری در شعبات روستایی استان به پایان رسیده است.

مرادی تصریح کرد. شعباتی که رای گیری در آنها به پایان رسیده می بایست درب شعبات را بسته و اگر کسانی در داخل شعب هستند را رای گیری کرده و پس از رای آخرین نفر شمارش را آغاز کنند.

وی افزود: تا بودن حتی یک نفر در شعبات اخذ رای دست اندرکاران موظف به دریافت رای هستند.