مهلت رای گیری در خرم آباد و دورود تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات استان سید سعید شاهرخی در جمع خبرنگاران با اشاره به تمدید زمان انتخابات در خرم آباد و دورود اظهار داشت: بنا به درخواست استاندار لرستان و تایید وزارت کشور زمان انتخابات تا ساعت ۲۳ امشب تمدید شد.

وی یادآور شد: تمدید زمان انتخابات در سایر حوزه های انتخابیه لرستان نیز به وزارت کشور منعکس شده و این موضوع در دست بررسی است.

رئیس ستاد انتخابات لرستان به وجود هزار و ۴۲۵ شعبه اخذ رای در لرستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۸۲۹ شعبه به صورت ثابت و ۵۹۶ شعبه به صورت سیار بوده که تعداد شعبه های شهری ۶۸۰ و تعداد شعبه های روستایی ۷۴۵ مورد است.

شاهرخی تعداد صندوق های اخذ رای در لرستان را دو هزار و ۸۵۰ صندوق برشمرد و افزود: عوامل اجرایی دخیل در برگزاری انتخابات در لرستان شامل ۲۲ هزار نفر عوامل اجرایی، ۱۲ هزار نفر عوامل نظارت بوده همچنین هیئت های بازرسی نیز شامل هزار و ۴۲۵ بازرس، ۱۴۲ سربازرس و ۱۱ بازرس ویژه هستند.

وی با یادآوری اینکه در امر برگزاری انتخابات در لرستان ۳۶ هزار نفر دخالت دارند، اضافه کرد: تعداد رای اولی های استان نیز ۸۲ هزار و ۸۱۵ نفر است.

رئیس ستاد انتخابات لرستان همچنین واجد شرایط رای دادن در استان لرستان را یک میلیون و ۴۰۹ هزار نفر عنوان کرد.