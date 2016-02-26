رای گیری فقط از افرادی که در شعبه های گلستان هستند انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، شامگاه جمعه، در جمع خبرنگاران ستاد انتخابات اظهار کرد: رای گیری در شعب اخذ رای استان گلستان پس از ساعت ۲۲ امشب تمدید نشده است و تنها افرادی که در شعبات حضور دارند می توانند رای بدهند.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان تصریح کرد: هیئت نظارت استان گلستان با تمدید ساعت رأی‌گیری تا ساعت ۲۳ موافقت نکرده است.

استان گلستان یک‌میلیون و ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ واجد شرایط رأی دارد که از این تعداد ۵۷ هزار و ۵۰۰ رأی اولی هستند. یک هزار و ۳۳۲ شعبه اخذ رأی در استان با حضور ۳۰ هزار نفر نیروی هیئت‌های اجرایی، نظارت، نمایندگان فرماندار و بازرسان آرای مردم این استان را جمع‎آوری کردند. پس از باز کردن صندوق‌های رأی، ابتدا تعرفه‌های انتخابات مجلس خبرگان و سپس برگه‌های رأی مجلس شورای اسلامی شمرده می‌شود.