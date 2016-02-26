عوامل اجرایی انتخابات استان همدان فردا تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، محمدابراهیم الهی تبار شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران گفت: با موافقت استاندار اجازه داده شد تا کارکنان و فرهنگیان عضو عوامل اجرایی انتخابات استان همدان در محل اداری خود حضور پیدا نکنند اما تمام مدارس استان همدان فردا شنبه دایر خواهند بود.

وی با بیان اینکه مردم با حضور پرشور خود برگ زرینی را به جا گذاشتند و به خوبی در تعیین سرنوشت خود سهیم شدند، افزود: انتخابات در هفت حوزه انتخابیه استان همدان از ساعت هشت آغاز شد و در پنج حوزه انتخابیه تا ساعت ۱۰ شب ادامه داشت.

وی افزود: در ۷ حوزه انتخابیه استان همدان یک‌هزار و ۲۶۱ شعبه از ساعت ۸ صبح امروز آغاز شده است و در تمام حوزه‌ها تا ساعت ۲۲ امشب ادامه داشت.

وی عنوان کرد: در حوزه همدان و ملایر نیز به استثناء بخش قهاوند در همدان و بخش سامن، جوکار و زنگنه در شهرستان ملایر، انتخابات تا ساعت ۲۳ تمدید شد.

وی با بیان اینکه ۲۰ هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی در ۱۲۶۱ شعب اخذ رأی استان فعالیت دارند، گفت: در ۱۵ ساعت اخیر این عوامل فعال بودند و به دستور استاندار همدان این عوامل اعم از کارکنان دولت و فرهنگیانی که درگیر با انتخابات بودند می توانند فردا در محل کار خود حاضر نشوند و استراحت کنند.

الهی‌تبار با اشاره به اینکه مدارس استان فردا برقرار هستند، افزود: صندوق‌ها پس از شمارش آرای مردمی همراه صورت جلسه‌ها به حوزه‌های انتخابیه اعلام می‌شود.