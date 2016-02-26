انتخابات نوشهر در سلامت کامل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر علیزاده جمعه‌شب در گفتگو با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات شهرستان در رابطه با روند نظارت دادستانی درباره پیگیری تخلفات انتخاباتی گفت: از ساعت اولیه به همراهی نیروی انتظامی و معاونت فرماندار در سر صندوق‌ها حضور پیدا کردیم و هیچ مشکلی نبوده است و هیات اجرای در این دوره از انتخابات، امکانات و سلامت انتخابات را به نحو احسنت مهیا کرده است و هیچ حوزه‌ای را نداریم که هیئت اجرایی در آن ضعفی را نشان داده باشد.

وی در ادامه افزود: اما در خصوص شکایات، ما یک سری شکایات ثبت‌شده داریم که به هیئت نظارت، اجرایی و دادستانی تحویل‌شده است و همچنین یکسری گزارش‌هایی به دادستانی، هیئت اجرایی و نیروی انتظامی رسیده است.

علیزاده گفت: هم‌اکنون نیز از صندوق اجرایی گزارشی مبنی بر خریدوفروش آرا بوِده ارسال‌شده است که ما هیچ تخلفی را در آنجا مشاهده نکرده‌ایم.

وی بابیان اینکه، از گزارش‌هایی که به ما رسیده است، تنها یک گزارش مسجل و مستند داریم و آن‌هم در مرحله شروع است که با همکاری نیروی انتظامی در حال بررسی هستیم گفت: نیروی انتظامی عوامل را دستگیر کرده است و اکنون نیز در حال تحقیقات است.

علیزاده ادامه داد: عوامل انتظامی اشخاص را با شناسنامه‌هایی گرفته‌اند و در حال حاضر فروش مشخص‌شده است و در حال بررسی هستیم که خریدار کدام‌یک از عزیزان است و در این رابطه، چهار نفر را با حدود 9 شناسنامه دستگیر کردیم که فقط یکی از دارندگان شناسنامه حضورداشته‌اند و مابقی حضور نداشته‌اند.

دادستان نوشهر بابیان اینکه ستاد پیشگیری از جرائم، تاکنون پنج جلسه را تشکیل داده است افزود: به مردم این نوید را می‌دهیم که انتخابات در سلامت کامل برگزار شد اما نمی‌توانیم بگوییم که جرائم و تخلفات صفر است اما اینکه، عوامل هیات اجرایی و نظارت و شورای تأمین درنهایت بی‌طرفی اقدام می‌کنند، هیچ شکی وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: من از طرف دستگاه قضایی این اطمینان را می‌دهم که این چهار ارگانی که در امر انتخابات دخالت دارند، نهایت بی‌طرفی را داشته‌اند و امیدواریم که برندگان واقعی که این ملت هستند را از این حضور پشیمان نکنیم.

وی تصریح کرد: انتظاری که از کاندیداهای محترم داریم، چه آن‌ها که انتخاب می‌شوند و چه آن‌ها که انتخاب نمی‌شوند، سعی کنند سعه‌صدر خود را حفظ کنند زیرا همه ما برای اعتلای نظام به میدان آمدیم، خدای ناکرده‌کاری نکنند که این شیرینی و حلاوتی که مردم با حضور خود به ما چشاندند، تلخ شود.

دادستان نوشهر همچنین در رابطه با تخلفات در فضای مجازی گفت: یک مورد تخلف داشته‌ایم که در حد گزارش بوده است، مبنی بر اینکه یکی از صندوق‌های انتخاباتی، صندوق را پیش از موعد بازکرده است و تحقیقات عدم صحت آن را احراز کرده است.