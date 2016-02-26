پایان رای گیری در کردستان/شمارش آرا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان، زمان اخذ رای در شعبه های شهری و روستایی استان کردستان به پایان رسید.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان در این رابطه اعلام کرد: با توجه به حضور مردم در شعبه های اخذ رای زمان رای گیری تا ساعت ۲۳ امشب تمدید شد.

علیرضا آشناگر عنوان کرد: در حال حاضر رای گیری در شماری از شعبه های اخذ رای همچنان ادامه دارد و تمامی افرادی که درون شعبه باشند باید از آنها رای اخذ شود و رای گیری به پایان رسید.

وی گفت: تا این لحظه و بر اساس تعرفه های مصرف شده شمار شرکت کنندگان در استان کردستان به حدود ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.

در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۳۶ نفر واجد رای دادن بودند.

پیش بینی می شود که بیش از ۵۰ درصد مردم استان کردستان در این دوره از انتخابات مشارکت کرده باشند.