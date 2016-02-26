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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۱۰

بر اساس اعلام ستاد انتتخابات کردستان؛

پایان رای گیری در کردستان/شمارش آرا آغاز شد

پایان رای گیری در کردستان/شمارش آرا آغاز شد

سنندج - بر اساس اعلام ستاد انتخابات استان کردستان زمان رای گیری در شعبه های اخذ رای در شعبه های شهری و روستایی به پایان رسید، ولی اخذ رای از افراد حاضر در شعبه ها همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان، زمان اخذ رای در شعبه های شهری و روستایی استان کردستان به پایان رسید.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان در این رابطه اعلام کرد: با توجه به حضور مردم در شعبه های اخذ رای زمان رای گیری تا ساعت ۲۳ امشب تمدید شد.  

علیرضا آشناگر عنوان کرد: در حال حاضر رای گیری در شماری از شعبه های اخذ رای همچنان ادامه دارد و تمامی افرادی که درون شعبه باشند باید از آنها رای اخذ شود و رای گیری به پایان رسید.

وی گفت: تا این لحظه و بر اساس تعرفه های مصرف شده شمار شرکت کنندگان در استان کردستان به حدود ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.

در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۵۳۶ نفر واجد رای دادن بودند.

پیش بینی می شود که بیش از ۵۰ درصد مردم استان کردستان در این دوره از انتخابات مشارکت کرده باشند.

 

 

کد مطلب 3566974

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