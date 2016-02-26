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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۰۴

رییس ستاد انتخابات دماوند:

شمارش آرای ۱۱۴ شعبه شهرستان دماوند آغاز شد

شمارش آرای ۱۱۴ شعبه شهرستان دماوند آغاز شد

دماوند-رییس ستاد انتخابات دماوند گفت: کار شمارش آرای مردم شهرستان دماوند در ۱۱۴ شعبه اخذ رأی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه جمعه با اشاره به حضور باشکوه مردم شهرستان دماوند در انتخابات اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با حضور پرشور مردم برگزار شد.

رییس ستاد انتخابات شهرستان دماوند افزود: دقایقی پیش، درب های شعب اخذ رأی در شهرستان دماوند بسته شد و از کسانی که داخل شعبه حضور داشتند، رأی گیری به عمل آمد.

وی ادامه داد: از دقایقی قبل نیز کار شمارش آرا در بسیاری از شعبه های اخذ رأی در دماوند آغاز شده است و مجریان انتخابات کارهای خود را انجام می دهند.

جهانشاهی اضافه کرد: مردم شهرستان دماوند، آرای خود را در ۱۱۴ شعبه اخذ رأی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صندوق انداختند.

کد مطلب 3566977

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