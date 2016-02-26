شمارش آرای ۱۱۴ شعبه شهرستان دماوند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی شامگاه جمعه با اشاره به حضور باشکوه مردم شهرستان دماوند در انتخابات اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با حضور پرشور مردم برگزار شد.

رییس ستاد انتخابات شهرستان دماوند افزود: دقایقی پیش، درب های شعب اخذ رأی در شهرستان دماوند بسته شد و از کسانی که داخل شعبه حضور داشتند، رأی گیری به عمل آمد.

وی ادامه داد: از دقایقی قبل نیز کار شمارش آرا در بسیاری از شعبه های اخذ رأی در دماوند آغاز شده است و مجریان انتخابات کارهای خود را انجام می دهند.

جهانشاهی اضافه کرد: مردم شهرستان دماوند، آرای خود را در ۱۱۴ شعبه اخذ رأی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صندوق انداختند.