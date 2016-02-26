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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۱۴

مهلت اخذ رای در شیراز تمدید شد

مهلت اخذ رای در شیراز تمدید شد

شیراز- مهلت اخذ رای در شیراز تا ساعت ۲۴ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به گسنردگی حضور مردم در شعل اخذ رای مهلت رای گیری در شیراز تا ساعت ۲۴ تمدید شده است.

در شهرستانهای فارس نیز کار رای گیری به اتمام رسیده است.

مدارس نوبت صبح زرقان، شیراز و ارژن نیز تعطیل اعلام شد.

کد مطلب 3566983

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