مهلت اخذ رای در شیراز تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به گسنردگی حضور مردم در شعل اخذ رای مهلت رای گیری در شیراز تا ساعت ۲۴ تمدید شده است.

در شهرستانهای فارس نیز کار رای گیری به اتمام رسیده است.

مدارس نوبت صبح زرقان، شیراز و ارژن نیز تعطیل اعلام شد.