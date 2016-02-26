نتایج انتخابات اهواز تا بعد ازظهر فردا اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبیر شامگاه جمعه در ستاد انتخابات استان خوزستان اظهار کرد: از همه مردم و هواداران نامزدهای انتخاباتی درخواست می کنیم که به شایعه سازی شبکه های اجتماعی توجه نکنند و تنها منتظر اطلاعیه های رسمی ستاد انتخابات استان و کشور باشند.

وی در خصوص شمارش آرا نیز گفت: در حوزه انتخابیه اهواز به دلیل وسعت و گستردگی و تعداد بالای آمار رای ها، کار شمارش آرا بسیار زمان بر است و به نظر می رسد نتایج رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه تا بعد ازظهر فردا شنبه اعلام می شود.

خبیر بیان کرد: البته در سایر شهرستان های و حوزه های انتخابیه که نسبتا کوچک هستند، به نظر می رسد آمار به صورت رسمی تا صبح شنبه اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است ابتدا صندوق های رای گیری مربوط به انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان شمارش شود و بعد از آن شمارش رای مجلس شورای اسلامی آغاز شود.

خوزستان در مجلس خبرگان رهبری دارای ۶ کسی و در مجلس شورای اسلامی دارای ۱۸ کرسی نمایندگی است.