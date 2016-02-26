تمدید زمان اخذرأی تا ۲۳:۴۵ دقیقه/شمارش آراء تهران در روزهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حسنیعلی امیری در ارتباط مستقیم با شبکه خبر سیما اظهار داشت: استانداران محترم باید تا آخرین نفری که در حوزه انتخابیه حضور دارند رای شان را اخذ کنند.

وی افزود: تا ساعت ۲۳ و ۴۵ دقیقه در حوزه های اخذ رای باز است و پس از آن افرادی که در این حوزه ها حضور دارند به محل های اخذ رای هدایت خواهند شد. تا آخرین نفری که حضور دارد رای خود را باید بدهد.

امیری در خصوص زمان آغاز شمارش آرا نیز گفت: حوزه های اخذ رای در کشور در شرایط متفاوتی هستند؛ در برخی از جاها تمام کسانی که واجد شرایط بوده اند رای خود را داده اند و در حال ادامه مراحل بعدی انتخابات هستند؛ از قبیل تنظیم صورتجلسات و شمارش آرا.

وی با بیان اینکه در برخی از جاها با تراکم جمعیت روبرو هستیم، افزود: هنوز در این مناطق رای گیری ادامه دارد و شمارش هنوز شروع نشده است؛ تاکید بر این است که در اسرع وقت نتایج اعلام شود البته این بستگی به شرایط و منطقه دارد.

قائم مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می کنیم، در تهران و برخی از کلانشهرها شمارش آرا به روزهای آینده نیز موکول شود.