به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان جمعه‌شب در حاشیه بازدید از شعبه‌های اخذ رأی و هیات های اجرایی و نظارت گلوگاه و بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز مردم ما با پیروی از ندای رهبر در پای صندوق رأی حاضر شدند و سیلی محکمی بر یاوه‌گویان زدند.

وی بابیان اینکه شرق مازندران و حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه از همان ساعات اولیه رأی‌گیری شاهد حضور مردم بوده آیت، افزود: حضور مردم در شرایط فعلی بیانگر دفاع از ارزش‌های انقلاب در شرایط مختلف است.

نبیان ادامه داد: برگزاری پرشکوه انتخابات امسال بیانگر وفاداری مردم به‌نظام است که باید این شیرینی با تمکین آرای اعلام‌شده این روز را به‌روز تاریخی تبدیل و هشتم اسفند دل رهبر و مسئولان نظام شاد شود.

معاون عمرانی استاندار مازندران افزود: در طول مدت برگزاری انتخابات عوامل اجرایی، نظارت، نیروهای نظامی و امنیتی تلاش همه‌جانبه داشتند که قدردان این حضور و برگزاری سالم و بدون دغدغه انتخابات هستیم.

نبیان گفت: مردم ما امروز شگفتی آفریدند و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، احترام به قانون و اخلاق‌مداری مردم این خطه در این حضور حماسی جای قدردانی دارد.