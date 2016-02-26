شمارش آرا در ۵ حوزه انتخابیه استان همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، ابوالقاسم الماسی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران گفت: مهلت رای گیری در ۵ حوزه انتخابیه استان همدان پایان یافته است و با توجه به پایان زمان رای گیری در دو حوزه انتخابیه همدان و ملایر از افرادی که در محل رای حاضرند، رای گرفته می شود.

وی با بیان اینکه در این دوره از انتخابات یک‌هزار و ۲۶۱ شعبه اخذ رأی پیش‌بینی شده بود که این تعداد نسبت به دوره قبل ۳ درصد افزایش داشت، افزود: ۹۱۸ صندوق ثابت، ۳۴۱ صندوق سیار، ۵۰۴ صندوق شهری و ۷۵۷ صندوق روستایی در استان همدان فعال شد.

وی بیان کرد: استان همدان با یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارای یک میلیون و ۴۴۱ هزار ۹۷۶ نفر واجد شرایط رأی دادن بود که از این تعداد ۷۲ هزار نفر رأی اولی بودند.

الماسی گفت: در شهرستان‌ها صندوق‌های سیار برای پادگان‌ها، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و بر اساس ظرفیت‌ها در نظر گرفته شد.

الماسی تأکید کرد: پس از پایان ساعت رأی‌گیری، مقدمات شمارش فراهم شده که زمان‌‌بر بوده و پس از آن شمارش آراء شروع خواهد شد.

وی با بیان اینکه شمارش آرای دو انتخابات زمان بیشتری نیاز دارد، گفت: ابتدا صندوق انتخابات مجلس خبرگان شمارش می‌شود و پس از آن صندوق مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.