رای گیری در ۳ حوزه انتخابیه خراسان رضوی تا ساعت ۲۴ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مستقردر ستاد انتخابات خراسان رضوی امیر پور مهدی در این رابطه بیان کرد: زمان راگیری در حالی که در مناطق شهری ساعت ۲۳ و در مناطق روستایی تا ساعت ۲۲ به پایان رسیده است اما به دلیل ازدحام در شعبات اخذ رای گیری در شهر مقدس مشهد و همچنین نیشابور و درگز تا ساعت ۲۴ تمدید شد.

امیر پورمهدی با اشاره به پایان رای گیری تا ساعت ۲۲ در تمام شعب روستایی گفت: در ساعت ۲۲ درهای تمامی مراکز شعب روستایی بسته شده و شمارش آرا این مراکز همزمان با مراکز شهری پس از پایان رای گیری در تمام استان به صورت همزمان آغاز می شود.

وی همچنین از اعطای یک روز مرخصی تشویقی به عوامل برگزاری انتخابات در استان خبر داد و افزود: پیرو هماهنگی های به عمل آمده با استاندار محترم و طبق ادوار گذشته این مرخصی تشویق شامل تمام دست اندرکاران می شود.

وی افزود: تمام عوامل اجرایی اعم ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار، بازرسان، عوامل نیروی انتظامی موظفند تاپایان زمان قانونی اخذ رای، شمارش آرا، تنظیم صورتجلسه و سایر اقدامات قانونی در محل شعبه باقی بمانند.