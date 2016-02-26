تخلفات اندک در گزارشات مردمی /مشارکت بالای ۶۰ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاه آبادی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران از مشارکت ۶۰ درصدی مردم استان در انتخابات تا این لحظه خبر داد و افزود: این عدد تا پایان کامل فرآیند رای گیری تغییر خواهد کرد.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود :از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور مسئولیت تمدید ساعت اخذ رای در استان کرمانشاه به استاندار سپرده شده و آقای رازانی نیز با توجه به جمیع شرایط ساعت ۲۲ امشب را پایان زمان اخذ رای در استان اعلام کردند.

شاه آبادی افزود: ساعت اتمام فرآیند اخذ رای به تمام فرمانداری ها ابلاغ شده اما تاکید استاندار کرمانشاه این است که شعب اخذ رای موظف اند تا آخرین فرد حاضر در شعب را پذیرش کنند.

شاه آبادی مشارکت ۶۰ درصدی استان کرمانشاه در انتخابات را رقمی خوب و قابل قبول دانستن و گفت: در برخی از حوزه های استان مشارکت ۸۰ تا ۹۰ درصدی داشتیم.

این مسئول اعلام کرد: برخی از هواداران کاندیداها تلاش داشتند از فضای امروز در اطراف شعبات اخذ رای تحرکات خلاف قانون انتخابات انجام دهند که با اعزام اکیپ های بازرسی هوشیار و فرمانداران و بخشداران این تحرکات خنثی شد و خوشبختانه مورد تخلف منجر به تشکیل پرونده و کشیده شدن به محاکم قضایی در استان نداشتیم.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه از اصحاب رسانه خواست تا از هرگونه گمانه زنی، پیشگویی و تخمین برای اعلام نتایج بدون استناد به منابع موثق پرهیز کنند و جو آرام استان را همچنان آرام نگه دارند.

شاه آبادی با بیان اینکه شمارش آرا ممکن است تا ساعت ۹ یا ۱۰ فردا به طول انجامد، گفت: نتایج از طریق رئیس ستاد انتخابات کشور به صورت جامع به کل استان ها اعلام می شود و در استان نتابج از طریق رئیس ستاد انتخابات استان اعلام می شود.

وی با اشاره به اطلاع رسانی مطلوب و شایسته فرآیند انتخابات در استان کرمانشاه گفت: پیش بینی می شود در دو یا سه حوزه در استان انتخابات به دور دوم کشیده شود.