اتمام رای گیری در استان ایلام/ ۳۲۲هزار نفر رای دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع افراد شرکت کننده در این انتخابات ۲۱۸هزار نفر با ۷۲.۴ درصد در حوزه شمال و ۱۰۴هزار و ۵۰۹ نفر با ۷۸.۵ درصد در حوزه جنوب رای داده اند.

وی با بیان اینکه شهرستان ایلام با ۱۱۰هزار و ۴۲۲ نفر بیشترین تعداد رای دهنده را داشته است، گفت: انتخابات تنها تا ساعت ۲۲تمدید شده ولی شعب اخذ رای باید آراء افرادی که در شعب حضور دارند را جمع آوری کنند.

رئیس ستاد انتخابات استاتن ایلام با بیان اینکه تاکنون مشارکت زنان این استان در انتخابات امروز بیشتر بوده است، ادامه داد: بیشترین میزان مشارکت مردم در رده سنی ۲۶ تا ۳۵ سال یعنی گروه سنی جوانان تحصیل کرده بوده است.

وی تاکید کرد: مردم این استان از پیر و جوان گرفته تا زن و مرد امروز با حضور گسترده در پای صندوق های اخذ رای به وظیفه ملی و دینی خود در تعیین سرنوشت سیاسی شان عمل کرده اند.

کلانتری با تاکید بر اینکه مشکل خاصی در روند برگزاری انتخابات نداشتیم، گفت: امنیت از زمان شروع انتخابات در شعب اخذ رای حاکم و تاکنون کوچکترین خللی در ۵۳۱ شعبه اخذ رای وجود نیامده و تمامی شعب در کنترل عوامل امنیتی، نظامی و انتظامی هستند.