به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار در پوشش اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در جمعه هفتم اسفند ذیل خبری با عنوان «انتخاباتی پرشور در لحظه ای تاریخی» نوشت:

انتخابات ایران در اقدامی که نشانگر مشارکت بالای مردمی برای انتخاب ۲۹۰ عضو مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان است، برای چهار ساعت اضافی تمدید شد.

این شبکه طی گزارشی به بررسی انتخابات هفتم اسفند در ایران پرداخته و در مقدمه آن به حضور مقام معظم رهبری در اولین ساعات رای گیری برای مشارکت در انتخابات اشاره کرده است. در این گزارش چنین آمده است که امام خامنه ای طبق عادت همیشگی به عنوان اولین نفر در انتخابات شرکت و رای خود را به صندوق انداختند.

در گزارش المنار به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حین شرکت در رای گیری اشاره شده است. در این گزارش به شرکت دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و تاکید آنها بر مشارکت مردمی در انتخابات نیز اشاره شده است.

در این گزارش آمده است که انتخابات ایران با استقبال چشمگیر رای دهندگان ایرانی مواجه گردید که هر کدام می خواستند نظر خود را ابراز کرده و نمایندگان خود را به پارلمان و مجلس خبرگان بفرستند. گزارش شبکه المنار آورده است که میلیون ها ایرانی از ساعات اولیه صبح به پای صندوق های رای شتافتند.