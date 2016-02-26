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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۳۲

فرماندار قرچک:

رشد حضور مردم قرچک در انتخابات/تأمین کمبودتعرفه در دوشعبه

رشد حضور مردم قرچک در انتخابات/تأمین کمبودتعرفه در دوشعبه

قرچک-فرماندار قرچک با اشاره به پیش بینی رشد حضور مردم در انتخابات گفت: دو شعبه اخذ رأی در قرچک با کمبود تعرفه مواجه شدند که به سرعت تعرفه های لازم برای این دو شعبه تأمین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به حماسه حضور مردم شهرستان قرچک در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: مردم شهرستان قرچک حضور باشکوهی در انتخابات هفتم اسفندماه داشتند.

فرماندار قرچک افزود: از آغاز فرایند رأی گیری، شعب اخذ رأی در شهرستان قرچک شاهد حضور پرشور مردم این شهرستان بود که آرای خود را به صندوق می انداختند.

وی ادامه داد: ۱۲۶ شعبه اخذ رأی اعم از ۱۲۳شعبه ثابت و سه شعبه سیار، فرایند رأی گیری را از مردم شهرستان قرچک انجام می دادند.

فرماندار قرچک گفت: حضور باشکوه و پرشور مردم در انتخابات سبب شد تا دو شعبه با کمبود تعرفه رأی مواجه شوند که به سرعت تعرفه های انتخاباتی برای این دو شعبه تأمین شد.

وی اضافه کرد: مردم شهرستان قرچک در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، پرشورتر از دوره های گذشته شرکت کردند.

کد مطلب 3566996

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