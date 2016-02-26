رشد حضور مردم قرچک در انتخابات/تأمین کمبودتعرفه در دوشعبه

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسل پور شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به حماسه حضور مردم شهرستان قرچک در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: مردم شهرستان قرچک حضور باشکوهی در انتخابات هفتم اسفندماه داشتند.

فرماندار قرچک افزود: از آغاز فرایند رأی گیری، شعب اخذ رأی در شهرستان قرچک شاهد حضور پرشور مردم این شهرستان بود که آرای خود را به صندوق می انداختند.

وی ادامه داد: ۱۲۶ شعبه اخذ رأی اعم از ۱۲۳شعبه ثابت و سه شعبه سیار، فرایند رأی گیری را از مردم شهرستان قرچک انجام می دادند.

فرماندار قرچک گفت: حضور باشکوه و پرشور مردم در انتخابات سبب شد تا دو شعبه با کمبود تعرفه رأی مواجه شوند که به سرعت تعرفه های انتخاباتی برای این دو شعبه تأمین شد.

وی اضافه کرد: مردم شهرستان قرچک در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، پرشورتر از دوره های گذشته شرکت کردند.