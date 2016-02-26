به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «اسماعیل هنیه» نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس طی سخنانی اظهار داشت: هماهنگی امنیتی میان فلسطین و رژیم صهیونیستی هرگز موجب توقف انتفاضه نخواهد شد.
وی که در جشنواره ای با موضوع حمایت از انتفاضه در رفح واقع در نوار غزه سخنرانی می کرد، تصریح کرد: انتفاضه نشانگر مهم ترین تغییر راهبردی در سال های کنونی است و تا زمان بازپس گیری اراضی اشغالی ادامه خواهد داشت و هیچ چیز آن را متوقف نخواهد کرد.
هنیه در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات حماس با جنبش فتح در خصوص آشتی ملی پرداخت و افزود: حماس به مذاکره با جنبش فتح به منظور تحقق آشتی و وحدت ملی از راه های صحیح و مسالمت آمیز ادامه می دهد تا وحدت ملی حقیقی محقق گردد.
همچنین در طول این جشنواره گروه عزالدین القسام به اجرای مانورهای نظامی برای نشان دادن میزان آمادگی خود پرداختند.
