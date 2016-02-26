  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ اسفند ۱۳۹۴، ۰:۰۷

«اسماعیل هنیه»:

انتفاضه تا زمان بازپس‌گیری اراضی اشغالی ادامه خواهد داشت

انتفاضه تا زمان بازپس‌گیری اراضی اشغالی ادامه خواهد داشت

اسماعیل هنیه یکی از رهبران ارشد حماس طی سخنانی اعلام کرد که هماهنگی امنیتی فلسطین و رژیم صهیونیستی موجب توقف آتش بس نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «اسماعیل هنیه» نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس طی سخنانی اظهار داشت: هماهنگی امنیتی میان فلسطین و رژیم صهیونیستی هرگز موجب توقف انتفاضه نخواهد شد.

وی که در جشنواره ای با موضوع حمایت از انتفاضه در رفح واقع در نوار غزه سخنرانی می کرد، تصریح کرد: انتفاضه نشانگر مهم ترین تغییر راهبردی در سال های کنونی است و تا زمان بازپس گیری اراضی اشغالی ادامه خواهد داشت و هیچ چیز آن را متوقف نخواهد کرد.

هنیه در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات حماس با جنبش فتح در خصوص آشتی ملی پرداخت و افزود: حماس به مذاکره با جنبش فتح به منظور تحقق آشتی و وحدت ملی از راه های صحیح و مسالمت آمیز ادامه می دهد تا وحدت ملی حقیقی محقق گردد.

همچنین در طول این جشنواره گروه عزالدین القسام به اجرای مانورهای نظامی برای نشان دادن میزان آمادگی خود پرداختند.

کد مطلب 3566997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها