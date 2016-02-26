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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۲۲

علی کفاشیان:

رای من درانتخابات فیفا مخفی است/به توانایی اینفانتینو اعتقاد دارم

رای من درانتخابات فیفا مخفی است/به توانایی اینفانتینو اعتقاد دارم

رئیس فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرد رایش در انتخابات فدراسیون جهانی مخفی است و جایی اعلام نکرده به چه کسی رای داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان پس از حضور در انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال به سایت فدراسیون گفت: با توجه به حضور اینفانتینو و جلساتی که با وی در تهران برگزار کردیم، به توانایی های او اعتقاد دارم و حدس می زدم که بتواند به عنوان رئیس فیفا انتخاب شود.

وی در ادامه افزود: برخی از رسانه ها در نقل قولی از من اعلام کرده اند که من به اینفانتینو رای داده ام اما رای من مخفی بوده و به هيچکس اعلام نکرده ام که به چه کسی رای داده ام.

کفاشیان در پایان گفت: امیدوارم انتخاب اینفانتیو بتواند روزهای خوبی برای آینده فیفا و فوتبال جهان رقم بزند.

 

کد مطلب 3566998
رضا خسروي

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