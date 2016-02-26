رای من درانتخابات فیفا مخفی است/به توانایی اینفانتینو اعتقاد دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان پس از حضور در انتخابات ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال به سایت فدراسیون گفت: با توجه به حضور اینفانتینو و جلساتی که با وی در تهران برگزار کردیم، به توانایی های او اعتقاد دارم و حدس می زدم که بتواند به عنوان رئیس فیفا انتخاب شود.



وی در ادامه افزود: برخی از رسانه ها در نقل قولی از من اعلام کرده اند که من به اینفانتینو رای داده ام اما رای من مخفی بوده و به هيچکس اعلام نکرده ام که به چه کسی رای داده ام.



کفاشیان در پایان گفت: امیدوارم انتخاب اینفانتیو بتواند روزهای خوبی برای آینده فیفا و فوتبال جهان رقم بزند.