پایان رأی گیری و آغاز شمارش آرای انتخاباتی در استان مرکزی

شکرالله حسن بیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساعت ۲۳ امشب درهای ورودی شعب اخذ رای بسته شده و فرد جدیدی برای رای دادن پذیرش نمی شود اما کار رای گیری تا زمان پایان افراد حاضر در شعبه اخذ رای ادامه دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی بیان داشت: شمارش آرا توسط عوامل اجرایی مستقر در شعب اخذ رای در شش حوزه انتخابیه استان مرکزی آغاز شده است که در نهایت پس از اتمام کار، نتیجه شمارش آرا در شعب، برای هیات های اجرایی و نظارت ارسال می شود.

حسن بیگی تصریح کرد: ۹۸۳ شعبه اخذ رای در سطح استان مرکزی در این دوره از انتخابات، آرای مردم را جمع آوری کردند که از این تعداد ۵۳۳ شعبه در مناطق شهری و ۴۵۰ شعبه در روستاها فعال بودند.

وی همچنین با اشاره به تعداد صندوق های ثابت و سیار استان در انتخابات گفت: ۶۵۸ صندوق اخذ رای ثابت و ۳۲۵ صندوق نیز به صورت سیار آرای مردم را در سطح استان اخذ کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی افزود: ۱۴۵ نامزد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنج نامزد انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در رقابت های انتخاباتی استان مرکزی حضور داشتند.