نقش جان کری در شبکه ضد ایرانی چه بود؟

‌خبرگزاری مهر ـ گروه بین الملل: جان کری در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان خطاب به اعضای کنگره تاکید کرد: قانونگذاران فرصت بیشتری بدهند و برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران عجله نکنند تا ببینیم این کشور با توافق هسته‌ای بین‌المللی که ماه گذشته اجرای آن آغاز شده است، چگونه رفتار خواهد کرد. من این کار را به چند دلیل توصیه نمی‌کنم، اگر ایران مفاد توافق هسته‌ای یا دیگر توافق‌ها را نقض کند، حتی اگر قانون تحریم‌های ایران تمدید نشود، تحریم‌ها می‌تواند بلافاصله علیه این کشور بازگردانده شود.

در خصوص اظهارات کری نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت؛ نخستین نکته به زمان طرح این اظهارات و رسانه ای شدن آنها باز می گردد. این اظهارات درست در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم در کشورمان در رسانه های آمریکایی مطرح شد. در این اظهارات، جان کری کلیت احتمال وضع تحریمهای جدید علیه کشورمان را منکر نشده و تنها از نمایندگان کنگره خواسته است تا در این خصوص عجله نکنند.

طرح این اظهارات در آستانه انتخابات بدون هدف نبوده و وزیر خارجه آمریکا به عنوان قسمتی از پازل بازی واشنگتن در قبال انتخابات ایران، در صدد ارسال پیام به مخاطبان ایرانی خود بوده است. البته جان کری سعی کرده است این پیام را به صورت غیر مستقیم به ملت ایران مخابره نماید. این پیام، «دست به ماشه بودن آمریکا برای تحریم دوباره ایران» است. پیامی که ایالات متحده آمریکا از زمان اجرایی شدن برجام تاکنون در صدد مخابره آن بوده و در آستانه انتخابات آن را عملیاتی کرده است.

دومین نکته در خصوص اظهارات جان کری مربوط به بازی هماهنگ وی، باراک اوباما و سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکاست. به عبارت بهتر، کری بازی معروف چماق و هویج را با هماهنگی و همراهی دیگر اعضای کاخ سفید و نهادهای امنیتی و جاسوسی این کشور در قبال ایران صورت داده است. ارسال سیگنال های دوگانه، انتقال پیام های غیر مستقیم، تهدید ایران نسبت به شرایط آینده و... جملگی روش ها و مصادیق عملیات روانی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران را تشکیل می دهد. از این رو باید نسبت به اظهارات جان کری نگاه و تحلیلی هوشمندانه داشت.

سومین نکته در این مورد، مربوط به لزوم نگاه سیستماتیک و شبکه ای نسبت به بازی روانی پیچیده سران آمریکایی نسبت به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران است. واشنگتن در دوران پسابرجام بازی پیچیده و چند شاخه ای را با استفاده از تمامی امکانات خود علیه ایران آغاز کرده که در چارچوب و قالب جنگ نرم با کشورمان قابل تجزیه و تحلیل است و هر عبارت، هشدار و حتی لحن ایجابی مقامات آمریکایی باید در دل این شبکه تفسیر شود. از این رو نباید با اظهارات مقامات آمریکایی در این برهه حساس به عنوان موارد و موضوعاتی تصادفی و غیر برنامه ریزی شده برخورد نمود. قاعده ای که در خصوص اظهارات جان کری نیز صادق است.