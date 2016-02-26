انتخابات گرگان در سلامت کامل برگزار شد

سید علی مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع امنیت صندوق ها بر عهده نیروی انتظامی است و فعالیت سپاه با نیروی انتظامی جدا از یکدیگر است.

وی خاطرنشان کرد: از ساعت هشت صبح جمعه مردم به پای صندوق های رای آمدند و این حضور همراه با شور و شعور انقلابی است. این مسئله همراه با یک بصیرت و بینش دینی بوده است که خوشبختانه در مردم استان گلستان به خوبی وجود داشته است.

او خاطرنشان کرد: با توجه به اوقات انتهایی و سرد شب، مردم حضور خوبی داشته اند. به عنوان یک خادم بسیج از مردم فهیم گرگان و همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات تشکر می کنم.

علی مهاجر گفت: با حضور همه افراد، انتخابات سالمی برگزار شد و این مهم با امنیت ایجاد شده شکل گرفت. در مسئله امنیت در شرایط عادی و مطلوبی هستیم و هیچ مشکلی از این دست نداریم.

او حضور مردم نسبت به سنوات گذشته را بیشتر عنوان کرد و گفت: در شعبه های بسیار هنوز مردم حضور دارند و استقبال بسیار خوبی از انتخابات داشته اند.