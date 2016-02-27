آیت الله شاهچراغی در انتخابات مجلس خبرگان سمنان پیشتاز است

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات استان سمنان، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی با شمارش آراء ماخوذه در صدر قرار دارد.

آیت الله عبدالامیر خطاط نیز در حوزه انتخابیه استان سمنان پس از آیت الله شاهچراغی با اختلاف قابل توجه قرار دارد.

کار شمارش آرا در صندوق های اخذ رای استان سمنان به اتمام رسیده است.

حماسه مردمی هفتم اسفندماه در استان سمنان در حالی رقم خورد که تبلیغات سوء بیگانگان خبر از عدم استقبال ملت شریف ایران از انتخابات می داد اما مردم همیشه در صحنه استان با مشارکت قریب به ۶۵ درصدی خود نشان دادند که این تبلیغات، مشتی سخنان یاوه بیش نیست.

مقامات استان سمنان تایید یا رد شمار نهایی آرای مجلس خبرگان رهبری را به اعلام رسمی وزارت کشور موکول کرده اند.