مهلت انتخابات در آذربایجان شرقی پایان یافت

سعید شبستری خیابانی در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی استان اظهار داشت: هم اکنون مهلت رای گیری در تمامی حوزه های استان به اتمام رسیده و درب شعب تمام شهرستان ها بسته شده است.

وی ادامه داد: البته تمامی افرادی که در درون شعبه هستند می توانند رای خود را به صندوق بیندازند و مانعی برای این افراد وجود ندارد.

شبستری با اشاره ای به شروع شمارش ارا گفت: هم اکنون کار شمارش در هشت حوزه ای که در ساعت ۱۰ به کار خود پایان داده بودند در حال ادامه بوده و دیگر شعب نیز از هم اکنون کار شمارش را آغاز می کنند.

وی ادامه داد: پس از تجمیع شمارش آرا، نتایج در سریع ترین زمان ممکن به مردم اطلاع رسانی می شود.