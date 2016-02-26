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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۲۸

مهلت انتخابات در آذربایجان شرقی پایان یافت

مهلت انتخابات در آذربایجان شرقی پایان یافت

تبریز- با اعلام ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی مهلت انتخابات در این استان به اتمام رسید.

سعید شبستری خیابانی در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی استان اظهار داشت: هم اکنون مهلت رای گیری در تمامی حوزه های استان به اتمام رسیده  و درب شعب تمام شهرستان ها بسته شده است.

وی ادامه داد: البته تمامی افرادی که در درون شعبه هستند می توانند رای خود را به صندوق بیندازند و مانعی برای این افراد وجود ندارد.

شبستری با اشاره ای به شروع شمارش ارا گفت: هم اکنون کار شمارش در هشت حوزه ای که در ساعت ۱۰ به کار خود پایان داده بودند در حال ادامه بوده و دیگر شعب نیز از هم اکنون کار شمارش را آغاز می کنند.

وی ادامه داد: پس از تجمیع شمارش آرا، نتایج در سریع ترین زمان ممکن به مردم اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 3567010

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