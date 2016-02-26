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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۳۰

مدیرکل آموزش و پرورش قم به مهر خبر داد:

مدارس قم شنبه تعطیل است

مدارس قم شنبه تعطیل است

قم - مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت: تمامی مدارس قم در شیفت صبح فردا شنبه تعطیل است.

حمیدرضا شیخ‌الاسلام در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به دلیل طولانی شدن فرایند برگزاری انتخابات و شمارش آراء تمامی مدارس استان قم در همه مقاطع تحصیلی در شیفت صبح شنبه هشتم اسفندماه تعطیل است.

مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش قم قبل از تمدید انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در استان قم، اعلام کرده بود که مدارس این استان روز شنبه تعطیل نیست.

فرماندار قم هم اعلام کرده بود مدارس قم در روز شنبه تعطیل نخواهد بود ولی با توجه به تمدید اخذ آراء تا ساعت ۲۳ و طولانی شدن شمارش آراء مدارس قم تعطیل اعلام شد.

کد مطلب 3567012

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