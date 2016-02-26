اطلاع رسانی نامناسب آموزش و پرورش خوزستان در خصوص تعطیلی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در این دوره و حضور اغلب شعب اخذ رای در مدارس و در کنار آن مشارکت گسترده معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در روند رای گیری باعث شده که اغلب مدارس به خصوص در حوزه بزرگی مثل اهواز تا فردا هم درگیر شمارش آرا انتخاباتی باشند.

این وضع البته از مدتها قبل نیز قابل پیش بینی بود و معلوم بود کدام مدارس و تا چه زمان درگیری رای گیری هستند ولی در این خصوص والدین دانش آموزان در استان خوزستان در یک بلاتکیفی محض هستند و مشخص نیست فردا به خصوص در نوبت صبح فرزندان خود را راهی مدرسه کنند یا خیر؟

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان هم هر بار مصاحبه جدیدی را با یکی از رسانه ها می کند و به این بلاتکلیفی دامن می زند. محمد تقی زاده در آخرین نوبت اعلام کرد که مدارس شهرستانهای کارون و شادگان فردا تعطیل است ولی مشخص نکرد که مدارس دولتی اهواز که بی شک تا پیش از ظهر درگیر شمارش آرا خوهند بود تعطیل هستند یا خیر؟

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با بیان اینکه به شکل موردی در مناطقی که ضرورت دیده شده، مدارس فردا، شنبه هشتم اسفندماه تعطیل اعلام شده است، گفت: بر اساس تصمیم فرمانداری در هماهنگی با آموزش‌وپرورش کلیه مدارس شهرستان‌های شادگان و کارون فردا تعطیل هستند.

این رویه باعث سردرگمی والدین دانش آموزان شده است ولی به نظر نمی رسد اطلاع رسانی در این خصوص و تعطیلی مدارسی که درگیر امر انتخابات و شمارش آرا هستد چندان کار سخت و پیچیده ای باشند.

وزیر آموزش و پرورش هم اعلام کرده بود همه مدارس در فردای انتخابات فعالیت دارند ولی اکنون خبر می رسد که مدارس تهران و تبریز برای روز شنبه تعطیل اعلام شده اند.