مدارس نواحی یک و دو اردبیل روز شنبه تعطیل اعلام شد

صابر سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: به دلیل تداوم شمارش آراء روز شنبه مدارس برخی از مناطق و نواحی اردبیل تعطیل است.

وی با بیان اینکه تعطیلی روز شنبه تمام نواحی آموزشی را شامل نخواهد شد، متذکر شد: براین اساس طی روز شنبه مدارس نواحی یک و دو اردبیل خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تاکید کرد که مدارس این نواحی در تمام مقاطع و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل شده است.

وی در تشریح دلایل این امر بیان داشت: تعطیلی مدارس در اردبیل به منظور تسهیل روند شمارش آراء در مرکز استان اعلام شده است.

در این دوره از انتخابات بیش از سه هزار و ۳۰۰ دانش آموز اردبیلی رای لولی بودند و علاوه بر این صدها مدرسه در اردبیل به مراکز و شعب اخذ رای تبدیل شده بود.