پایان اخذ رای در هرمزگان/تعطیلی مدارس هرمزگان در شیفت صبح فردا

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری جمعه شب در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: براساس آخرین تصمیم ستاد انتخابات استان هرمزگان زمان اخذ رای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ساعت ۲۳ امشب به پایان رسید.

وی ادامه داد: به فرمانداران و بخشداران و روسای شعب اخذ رای اعلام می کنم که درب شعب اخذ رای را بسته و از افرادی که بیرون و یا داخل شعب حضور دارند رای گیری را انجام دهند.

استاندار هرمزگان افزود: در دو شهرستان ابوموسی و سیریک ساعت ۲۲ رای گیری به پایان رسید و پس از آن شمارش آرا آغاز شده است و در دیگر شهرستان ها نیز پس از اتمام اخذ رای شمارش آرا آغاز می شود.

جادری تصریح کرد: نتایج انتخابات نیز پس از اتمام شمارش آرا و پس از کسب نظر فرمانداران و هیئت نظارت اعلام می شود.

وی از تعطیلی مدارس شیفت صبح استان هرمزگان در روز شنبه خبر داد و بیان داشت: به دلیل اینکه تعداد زیادی از مدارس به عنوان شعبه اخذ رای استفاده شده و بخش زیادی از فرهنگیان نیز در برگزاری انتخابات همکاری کردند، مدارس تمامی مقاطع شیفت صبح استان هرمزگان در نوبت صبح روز شنبه هشتم اسفند تعطیل است.