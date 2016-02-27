نتایج حوزه های انتخابیه هرمزگان از مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان

به گزارش خبرنگار مهر، شمارش آرا در دو حوزه انتخابیه استان هرمزگان به پایان رسید. در حوزه انتخابیه میناب حجت الاسلام سید مصطفی ذوالقدر به عنوان نماینده مردم شهرهای میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد شناخته شد.

در حوزه انتخابیه بندرلنگه شامل شهرستان های بندرلنگه، بستک و پارسیان انتخابات به مرحله دوم کشانده شد. در این حوزه خالد زمزم نژاد و احمد جباری باید در مرحله دوم با هم رقابت کنند.

حوزه انتخابیه بندرعباس شامل شهرستانهای بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر، قشم و ابوموسی رقابت میان کاندیداها داغ تر از سایر حوزه های انتخابیه بود. در این حوزه حسین هاشمی تختی، محمد آشوری تازیانی و احمد مرادی با کسب آرای مناسب به احتمال فراوان وارد مجلس شورای اسلامی خواهند شد.

انتخابات مجلس خبرگان در استان هرمزگان شرایط ویژه ای داشت. آیت الله سید روح الله صدرالساداتی با اختلاف زیاد آرا به عنوان نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری معرفی خواهد شد. آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نتوانست آرای خوبی برای حضور مجددا در مجلس خبرگان کسب کند.