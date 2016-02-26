نتایج آرا در کوتاه ترین زمان اعلام می شود/پرهیز از گمانه زنی ها

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار در گفتگو با خبرنگاران ضمن تشکر از مردم فهیم و متعهد استان اظهار کرد: از ساعت ۱۱ امشب درب شعب اخذ رای بسته شده است اما از کسانی که در شعب حاضرند اخذ رای انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از تمام شدن ثبت نام شمارش آرا شروع خواهد شد، افزود: با تلاش و همکاری همه دست اندر کاران در کوتاه ترین زمان نتیجه اعلام خواهد شد.

استاندارخراسان جنوبی ادامه داد: مردم نتیجه آرای را تنها از ستاد انتخابات و استانداری دنبال کنند لذا هر گونه اعلام دیگر وجاهت قانونی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه مردم باید از هر گونه گمانه زنی پرهیز کنند، اظهار داشت: ما امانتدار آرای مردم شریف ملت به خصوص مردم استان خراسان جنوبی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه پس از انتخابات و اعلام نتیجه همه با هم برادر هستیم، گفت: در واقع کاندیدای انتخاب شده منتخب از طرف همه مردم خواهد بود و همه باید نهایت احترام را بر یکدیگر داشته باشند.

خدمتگزار افزود: باید پس از انتخابات اخلاق مداری، قانون مداری و ولایت پذیری را داشته باشیم و همه در کنار یکدیگر در جهت پیشرفت و توسعه استان تلاش مضاعف کنیم.