مشارکت مردم ایران در انتخابات بالاتر از آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سناتور سابق آمریکایی گفت: مشارکت در انتخابات ایران بیشتر از آمریکا است. مایکل گراول نماینده سابق مجلس سنا می گوید مشارکت مردم در انتخابات آمریکا را در وضعیت بدی قرار می دهد.

گراول در گفتگو با یک شبکه خبری گفته بود: اگر هفتاد و پنج درصد مردم ایران در انتخابات شرکت کنند، میزان مشارکت در انتخابات بسیار زیاد خواهد بود و سبب قرار گرفتن آمریکا در وضع بدی می شود.

وی علت بالای مشارکت در انتخابات را جمعیت جوان این کشور ارزیابی کرد و گفت: در آمریکا تنها ۵۰ درصد از مردم در انتخابات شرکت می کنند.