نمایندگان منتخب به دنبال مطالبات مردم باشند

اسماعیل مهاجر که فرمانداری رامیان حاضر است، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای چشمگیر بوده است.

وی افزود: مردم امروز با علاقه‌مندی پای صندوقهای رای حاضر می شوند واین امر حاکی از ان است که به نظام علاقه مند هستند.

مهاجر ادامه داد: توقع مردم از نمایندگان منتخب این است که محرومیت های منطقه مرتفع شود و توسعه اقتصادی افزایش یابد.

وی تصریح کرد: اشتغال جوانان و کار، خواسته مردم بوده و امیدوار هستند با وضع قوانین خوب در مجلس تولید و اشتغال افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: مردم در روستاهایی که بازدید شدند از بیکاری جوانان ناراحت بودند و توقع داشتن به این امر توجه شود.

مدیر کل محیط زیست استان گلستان گفت: منتخبین مردم باید در جهت هم افزایی و همدلی با دولت تلاش کنند و سعی کنند قوانین کشوری برای رونق اقتصادی و توسعه صادرات تسهیل شود.

وی افزود: گردش اقتصاد و تولید باعث تقویت خانواده‌ها می شود و از بزهکاری و افزایش جرائم جلوگیری میکند.

مهاجر با اشاره به محدودیت ها و کمبودهایی که در نقاط کوهستانی شهرستان رامیان وجود دارد، افزود: مشکلات آب شرب، جاده های کوهستانی و بهداشت این مناطق باید در دستور کار قرار بگیرد تا انشاءالله رفع محرومیت حاصل شود.

وی در پایان افزود: نماینده منتخب می تواند با جلب بودجه های استانی و ملی، ایجاد طرحهای ملی و عمرانی در جهت ایجاد اشتغال و رفع محرومیت گام بردارد.