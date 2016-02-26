مردم برای اتمام شمارش آرا تحمل لازم را داشته باشند

اسماعیل جبارزاده در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی استان اظهار داشت: از تمامی مردم استان که بار دیگر حماسه آفریدند قدردانی می کنیم، مردم استان امروز رسالت خود را در قبال ایران اسلامی ادا کردند و سبب ایجاد انتخاباتی پرشور در استان شدند.

وی ادامه داد: در این میان از تمامی مسئولان اجرایی استان، اصحاب رسانه و به خصوص نیروهای امنیتی که سبب شدند امنیت کافی در استان ایجاد شود، قدردانی می کنم و علاوه بر تبریک میزان حماسه آفریده شده، این میزان امنیت را نیز به مردم تبریک می گوییم.

جبارزاده با اشاره ای به کار شمارش ارا در استان گفت: با اتمام زمان اخذ رای در استان، شمارش آرا آغاز شده است که در این میان از مردم می خواهیم اندکی تحمل کنند چرا که در کل استان 310 کاندیدا داریم که به طور قطع شمارش این تعداد رای با وجود تعداد زیاد نامزد انتخاباتی کار آسانی نخواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: تمامی افرادی که در پای صندوق های رای هستند امشب بیدار بوده و به شمارش آرا مشغول خواهند بود تا در کوتاه ترین زمان ممکن، کار شمارش تمام شود.