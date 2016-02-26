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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۲۳:۴۶

دبیر ستاد انتخابات مازندران:

مسن ترین رای دهنده مازندران ۹۶ ساله است/مشارکت بالای ۷۳ درصد

مسن ترین رای دهنده مازندران ۹۶ ساله است/مشارکت بالای ۷۳ درصد

ساری - دبیر ستاد انتخابات مازندران مسن‌ترین شرکت‌کننده در سی و چهارمین انتخابات کشور در حوزه های انتخابیه استان را ۹۶ ساله اعلام کرد.

مهرداد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تاکنون بیش از ۷۳ درصد میزان مشارکت مردم در انتخابات ثبت‌شده است گفت: مسن‌ترین فرد شرکت‌کننده در انتخابات استان پیرمرد ۹۶ ساله بوده است.

وی با اشاره به اینکه شاهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات خواهیم بود اظهار داشت: کار شمارش آرا در حوزه‌های انتخابیه استان شروع‌شده است.

ابراهیمی، مشارکت مردم در دوره اول مجلس را ۵۰ درصد، دوره دوم را ۶۰ درصد، دوره سوم ۷۰ درصد، دوره چهارم ۶۸ درصد، دوره پنجم ۸۴.۵ درصد، دوره شم ۷۴ درصد، دوره هفتم ۵۶ درصد، دوره هشتم ۵۴ درصد و دوره نهم ۷۶ درصد بیان کرد.

وی افزود: همچنین میزان مشارکت مردم در سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۵۰.۴ درصد و در دوره چهارم ۷۲.۳ درصد بوده است.

بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در مازندران وجود دارد که ۱۲ نفر را برای مجلس و چهار نفر را برای خبرگان رهبری برمی‌گزینند.

کد مطلب 3567031

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