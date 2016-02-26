قدردانی مسئولان ارشد استان اردبیل از حضور حماسی مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان اردبیل، متن کامل پیام آیت الله سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و مجید خدابخش استاندار اردبیل به شرح زیر است:

سپاس بی پایان به درگاه پروردگار متعال که الطاف خاصه خود را همواره شامل ملت بزرگ ایران اسلامی و به ویژه مردم عزیز استان مقدس اردبیل فرموده و با عنایاتش قامت بلند مردمان این سرزمین الهی را در مقابل بدخواهان و دشمنان استوارتر ساخته است.

درود بر مردم آگاه سرزمین دلدادگان صلابت علوی که دیگر بار در پاسخ به ندای رهبر عظیم الشان انقلاب، با حضور پرشعور خود در انتخابات ۷ اسفند، حماسه ای بزرگ را آفریدند و جلوه هایی از صلابت این خطه دلاور خیز را به نمایش گذاشتند.

آری، حماسه‌ای که با اراده شیفتگان انقلاب، در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خلق شد، برگ زرین دیگری بر افتخارات این مرز و بوم افزود و یک بار دیگر ثابت کرد که پشتیبانی ملت قهرمان ایران، سرمایه بزرگی است که این انقلاب را در مقابل تهدیدها مصون داشته و به تحکیم بنیه‌های نظام کمک کرده است.

اینک در روز پیروزی بزرگ ملت ایران، این جانبان با اهدای سلام و صلوات به ارواح بلند شهدای والامقام که با نثار خون پاکشان، عزت و استقلال را برای همه ما به ارمغان آوردند و با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار فقید نظام جمهوری اسلامی ایران که همواره رای مردم را به عنوان میزان دانستند، از مشارکت به یاد ماندنی مردم عزیز استان برای رقم خوردن این حماسه سیاسی هم چنین از تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات در استان صمیمانه قدردانی کرده و از درگاه قادر بی همتا، برای نمایندگان منتخب مردم توفیق روزافزون در خدمت به این مردم شریف مسالت می کنیم.