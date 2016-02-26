کشته شدن دو معترض مصری در درگیری با پلیس این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، این افراد در جریان تظاهراتی در حمایت از جماعت اخوان المسلمین مصر کشته شدند.

از سوی دیگر کارشناسان خنثی سازی بمب در استان «جیزه» بمب های کارگذاری شده در دو خودروی بمب گذاری شده در منطقه «فیصل» را خنثی کردند.

منابع امنیتی و پزشکی نیز عنوان کردند، دو افسر پلیس و یک نفر از معترضان در درگیری امروز زخمی شده اند.

از زمان برکناری محمد مرسی رییس جمهوری سابق مصر در ژوئیه ۲۰۱۳، مسئولان مصر رهبران و اعضای اخوان المسلمین را به «تحریک به خشونت و تروریسم» متهم می کنند.

این در حالی است که اخوان المسلمین می گوید اقداماتش در اعتراض به کودتای نظامی علیه مرسی مسالمت آمیز است.