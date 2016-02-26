شرکت ۶۰۴ هزار کردستانی در انتخابات/نتایج ظهر شنبه اعلام می شود

علیرضا آشناگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پایان رای گیری در شعبه های اخذ رای در مناطق شهری و روستایی استان کردستان کار شمارش آرا آغاز شده است.

وی با اشاره به مشارکت خوب مردم استان کردستان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار ثبت شده و تا دقایقی قبل ۶۰۴ هزار و ۷۱۷ نفر از مردم استان کردستان در پای صندوق های اخذ رای حضور پیدا کردند.

وی با اشاره به آمار تفکیکی حضور مردم شهرستانهای مختلف استان کردستان در انتخابات هفتم اسفند ماه، بیان کرد: در شهرستان بانه ۵۱ هزار نفر، بیجار ۴۹ هزار و ۵۰۰، دهگلان ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر و دیواندره ۳۲ هزار نفر در پای صندوق های اخذ رای حضور پیدا کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان به میزان مشارکت در سایر شهرستان های استان اشاره کرد و افزود: سروآباد ۳۰ هزار نفر، سقز ۹۴ هزار نفر، سنندج ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ نفر، قروه ۷۲ هزار ۶۰۰ نفر، کامیاران ۴۴ هزار نفر و مریوان ۶۴ هزار نفر در انتخابات مشارکت داشتند.

وی افزود: با پایان اخذ رای در سراسر استان کردستان از ساعتی قبل کار شمارش آراء آغاز شده است و پیش بینی می شود که این روند تا فردا ظهر شنبه ادامه داشته باشد.

آشناگر ضمن تکذیب اعلام نتایج انتخابات در حوزه های مختلف انتخابیه استان کردستان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، گفت: همه این ارقام و اعداد گمانه زنی است و مردم به ویژه کاندیداها به این ارقام توجه نکنند.

وی با اشاره به غیرمعتبر بودن ارقام اعلام شده در خصوص نتایج انتخابات در استان کردستان در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: تنها مرجع رسمی برای اعلام نتایج ستاد انتخابات استان و وزارت کشور است.

وی گفت: مردم به هیچ عنوان به این آمارسازی های غیرواقعی در فضای مجازی توجهی نکنند و همه باید منتظر باشیم تا شمارش آرا به پایان برسد تا پس از نتایج اعلام شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان در پایان گفت: برای اثبات غیرواقعی بودن این آمارهای منتشر شده همین بس که هم اکنون در اکثر شعبه های استان تازه شمارش آرا آغاز شده است و در صورتی که آرا داخل صندوق ها شمارش نشده است، افراد چگونه می دانند که به چه میزانی رای کسب کرده اند.