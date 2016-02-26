انتخابات ایران ناشی از مردم سالاری و بازتاب اراده مردم است

«مصطفی اللداوی» در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان رهبری افزود: دوستداران جمهوری اسلامی ایران که به گزینه های آن اعتماد دارند از نتایج انتخابات نگرانی ندارند.

وی با بیان اینکه بسیاری به دنبال پیش دستی در اعلام نتایج انتخابات هستند، افزود: این افراد ایران و ملت ایران را نمی شناسند، ملتی که به ارزش ها، اصول و حمایت از ملت های مسلمان پایبند است.

این تحلیلگر فلسطینی یادآور شد: انتخابات ایران برگرفته از روح مردم سالاری، شفاف و بازتاب اراده ملت آگاه ایران است.

وی ادامه داد: برخی طرف های خارجی تلاش می کنند واقعیت های جاری در ایران را تحریف کنند، ولی تجربه انتخاباتی مردم ایران درسی برای همگان است و رویداد امروز در ایران پیام واقعی حمایت ملت این کشور از رهبران آگاه، حکیم و خردمند خود است.

اللدوای افزود: این انتخابات نیز در راستای انتخابات سابق در ایران است که ملت این کشور از میان انبوه کاندیداها، اسامی کاندیداهای منتخب خود را در صندوق آراء ریختند.

این نویسنده فلسطینی تاکید کرد: مقاومت محور ثابت انقلاب اسلامی ایران است و تمام رقیبان در این انتخابات یا برندگان آن، از حامیان مقاومت به ویژه مقاومت فلسطینی در برابر دشمن صهیونیستی هستند.

اللداوی تصریح کرد: توافق هسته ای ایران ثابت کرد که ایران کشوری قدرتمند است و می تواند توان هسته ای خود را با اراده ای که دارد، حفظ کند.